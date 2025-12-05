Мбаппе побил рекорд на ЧМ-2026 и вошёл в историю

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе отметился новым историческим достижением на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Мбаппе переписал историю

Это произошло в матче 1/4 финала против Марокко, в котором форвард "Реала" отличился голом и результативной передачей. Теперь на счету капитана "трёхцветных" восемь забитых мячей на ЧМ-2026.

Как отмечает Opta, Мбаппе стал первым футболистом в истории, забившим не менее восьми голов на двух разных чемпионатах мира. На мундиале-2022 он забил столько же.

Новый рекорд Мбаппе

Также Мбаппе побил рекорд по победным голам (8) на чемпионатах мира.

Всего француз забил 20-й гол на ЧМ – в 20-м матче. Больше только у аргентинца Лионеля Месси – 21 мяч.

Такого не было в футболе 60 лет

Кроме того, Мбаппе единственный за последние 60 лет игрок с не менее чем 10 голевыми действиями на двух разных ЧМ.

В текущем мундиале француз набрал 11 (8+3) очков по системе "гол+пас". На ЧМ-2022 в активе Мбаппе было 8 мячей и 2 ассиста.

Что дальше для Франции

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия. Этот матч состоится в ночь с 10 на 11 июля и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени.

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