ИИ назвал победителей плей-офф и финалистов ЧМ-2026

Искусственный интеллект представил аналитический прогноз на оставшиеся матчи плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, включая счета и итоговых финалистов турнира, передают Vesti.kz.

Прогноз на четвертьфиналы (11-12 июля)

• Испания - Бельгия (11 июля) - 2:1. Испанцы замучают "красных дьяволов" контролем мяча. У Бельгии сильная атака, но системный прессинг Испании заставит их ошибаться.

• Норвегия - Англия (12 июля) - 1:3. Эрлинг Холанд сможет забить один мяч за счёт мощи, но общая глубина состава Англии и надёжность их полузащиты перекроют атакующий потенциал норвежцев.

• Аргентина - Швейцария (12 июля) - 2:0. Альбиселесте сыграют на классе и опыте. Швейцарцы традиционно окажут организованное сопротивление, но южноамериканцы вскроют их оборону во втором тайме.

• Франция обыграла Марокко - 2:0.

Прогноз на полуфиналы (15-16 июля)

• Франция - Испания (15 июля) - 1:2. Главная битва турнира. Франция физически мощнее, но тактическая гибкость Испании и умение реализовывать моменты в позиционной атаке выведут "Красную фурию" в финал.

• Англия - Аргентина (16 июля) - 1:1 (по пенальти - победа Англии). Сверхосторожный матч с обилием борьбы. Команды обменяются голами, а в серии пенальти сильнее окажутся англичане благодаря куражу вратаря и хладнокровию бьющих.

Кто выйдет в финал?

• В главном матче ЧМ-2026 сойдутся две европейские топ-сборные: Испания и Англия.

Мундиаль проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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