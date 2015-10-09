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КПЛ
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Клубы из топ-5 лиг Европы заинтересовались казахстанским талантом

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Клубы из топ-5 лиг Европы заинтересовались казахстанским талантом Виталий Латурнус. Фото: ©ФК "Актобе"

Нападающий "Актобе" Виталий Латурнус, считающийся одним из наиболее перспективных молодых игроков Казахстана, в ближайшее время имеет все шансы переехать в европейский чемпионат, передают Vesti.kz.

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Нападающий "Актобе" Виталий Латурнус, считающийся одним из наиболее перспективных молодых игроков Казахстана, в ближайшее время имеет все шансы переехать в европейский чемпионат, передают Vesti.kz.

Как пишет AmanVIBE, разговоры о возможном трансфере за границу активизировались после того, как форвард заключил соглашение с агентством авторитетного футбольного функционера Германа Ткаченко.

Детали возможного трансфера

Предметный интерес: данные по казахстанскому футболисту уже изучаются скаутами и менеджментом нескольких команд, представляющих топ-5 европейских лиг.

Проверенное агентство: организация Ткаченко известна успешным ведением дел таких игроков, как Аббосбек Файзуллаев и Дастан Сатпаев. Ожидается, что они подберут оптимальный вариант для прогресса 17-летнего нападающего.

Текущая статистика: в нынешнем розыгрыше казахстанской премьер-лиги (КПЛ) Латурнус демонстрирует высокую эффективность, записав на свой счёт четыре гола в 12 матчах.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 4 0 28-9 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Актобе 16 7 4 5 20-15 25
7 Улытау 16 6 5 5 13-15 23
8 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
9 Жетысу 16 4 6 6 21-24 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 17 3 9 5 13-19 18
12 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
13 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
14 Каспий 16 4 2 10 12-20 14
15 Алтай УК 16 2 7 7 11-18 13
16 Иртыш 16 1 8 7 14-21 11

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