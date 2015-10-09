Клубы из топ-5 лиг Европы заинтересовались казахстанским талантом

Нападающий "Актобе" Виталий Латурнус, считающийся одним из наиболее перспективных молодых игроков Казахстана, в ближайшее время имеет все шансы переехать в европейский чемпионат, передают Vesti.kz.

Как пишет AmanVIBE, разговоры о возможном трансфере за границу активизировались после того, как форвард заключил соглашение с агентством авторитетного футбольного функционера Германа Ткаченко.

Детали возможного трансфера

• Предметный интерес: данные по казахстанскому футболисту уже изучаются скаутами и менеджментом нескольких команд, представляющих топ-5 европейских лиг.

• Проверенное агентство: организация Ткаченко известна успешным ведением дел таких игроков, как Аббосбек Файзуллаев и Дастан Сатпаев. Ожидается, что они подберут оптимальный вариант для прогресса 17-летнего нападающего.

• Текущая статистика: в нынешнем розыгрыше казахстанской премьер-лиги (КПЛ) Латурнус демонстрирует высокую эффективность, записав на свой счёт четыре гола в 12 матчах.

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