Моуринью захотел избавиться от игрока "Реала" после прихода новичка

Трансфер Марка Кукурельи мгновенно перекроил планы "Реала" на левый фланг обороны. Жозе Моуринью искал высокую интенсивность, и испанец, ярко проявляющий себя на чемпионате мира-2026, идеально подошёл под эти требования, передают Vesti.kz.

Кукурелья пришёл на "Сантьяго Бернабеу" из "Челси" зажигать в основе с первых минут, а не протирать скамейку, что сразу ударило по позициям старожилов команды. Фран Гарсия уже пакует чемоданы ради игровой практики в другом месте, но одной продажей клуб явно не ограничится.

Туманное будущее Ферлана Менди

Главной жертвой этой перестановки рискует стать Ферлан Менди. К его оборонительным навыкам на пике формы вопросов никогда не возникало. Беда в другом - француз буквально погряз в бесконечных травмах и медицинских обследованиях. Тренерский штаб устал гадать, сможет ли защитник отыграть хотя бы пару матчей подряд. Сейчас, когда в обойме есть железный Кукурелья и молодой Альваро Каррерас в качестве подстраховки, держать Менди с его огромным окладом просто нет смысла.

Расставание неизбежно

Руководство "сливочных" настроено решительно и уже выставило француза на трансферный рынок. Задача-минимум - разгрузить платёжную ведомость и убрать перебор игроков на одной позиции. Сделать это будет непросто: из-за хрустального здоровья Менди покупатели неохотно идут на полноценный выкуп. Если боссам "Реала" не удастся пристроить защитника до конца лета, вопрос отложат до зимы, причём боссы клуба готовы рассматривать даже аренду или альтернативные схемы сделки.

Ранее стало известно, что Моуринью решил пожертвовать воспитанником "Реала" ради звёздного новичка, подробности - здесь.

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