Мбаппе отреагировал на рекорд Месси и высказался о бомбардирской гонке на ЧМ-2026

Капитан сборной Франции и форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал историческое достижение аргентинского нападающего Лионеля Месси, который стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, передают Vesti.kz.

Мбаппе — о рекорде Месси

Французский форвард отметил, что не следит за личной статистикой аргентинца и сосредоточен исключительно на выступлениях своей национальной команды.

"Лео всегда забивает. Он всегда это делал и будет делать. Если бы я смотрел за тем, что делает Месси, мне бы пришлось прикладывать ещё больше усилий! Вообще не зацикливаюсь на этом. Думаю только о том, чтобы помочь своей сборной", — цитирует слова Мбаппе TyC Sports.

Месси установил историческое достижение

Рекорд был установлен во втором туре группового этапа ЧМ-2026 в матче против Австрии. Аргентинец оформил дубль и помог своей команде одержать победу со счётом 2:0.

Первый забитый мяч стал для Месси 17-м на чемпионатах мира, благодаря чему он превзошёл достижение бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого было 16 голов. Второй гол позволил аргентинцу довести рекордный показатель до 18 мячей.

Мбаппе не отпускает конкурента далеко

Примечательно, что в тот же игровой день Мбаппе также отметился дублем в матче против Сенегала, который завершился победой французов со счётом 3:0.

Благодаря этим голам форвард сборной Франции довёл свой счёт до 16 мячей на чемпионатах мира и продолжает оставаться одним из главных претендентов на новые рекорды мирового футбола.

Борьба продолжается

На данный момент Месси лидирует в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира с 18 голами, тогда как Мбаппе занимает второе место с 16 точными ударами. Учитывая, что обе сборные уже вышли в плей-офф турнира, у обоих нападающих ещё будет возможность улучшить свои показатели на ЧМ-2026.

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