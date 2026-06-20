Матч США - Австралия определил досрочного участника плей-офф ЧМ-2026

Сборная США одержала победу над Австралией в матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча второго тура группы D прошла в Сиэтле и завершилась со счетом 2:0 в пользу американцев.

Все голы были забиты в первом тайме. Сначала австралийцы забили себе автогол - на 11-й минуте защитник Камерон Берджесс срезал мяч в свои ворота. А на 43-й Александр Фримэн забил головой.

Таким образом, сборная США набрала в двух турах шесть очков и гарантировала себе участие в плей-офф. Она стала второй командой, которая сделала это досрочно - ранее путевку заработала Мексика.

Напомним, что на групповом этапе командам предстоит сыграть три тура. По его итогам в плей-офф выйдут сборные, занявшие в своих квартетах первые и вторые места. Также путевки получат восемь лучших среди тех, кто станут третьими.