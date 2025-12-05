Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 01:11
 

Матч Мексика - Англия на ЧМ-2026 неожиданно перенесли: названа причина

  Комментарии

Поделиться
Матч Мексика - Англия на ЧМ-2026 неожиданно перенесли: названа причина Лидер сборной Англии Харри Кейн на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/canno73©

Стало известно о переносе времени начала матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Мексики и Англии, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Стало известно о переносе времени начала матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Мексики и Англии, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Прямая трансляция двух матчей КПЛ с участником еврокубков
Сегодня 07:25  
Определились все участники 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу: кто с кем сыграет
Сегодня 08:45  
Расписание матчей первого дня 1/8 финала ЧМ-2026: кто с кем?
Сегодня 09:45  
Видеообзор матча Аргентина - Кабо-Верде на ЧМ-2026: как это было?
Сегодня 10:10  

По информации Mirror, организаторы приняли решение начать встречу раньше из-за неблагоприятного прогноза погоды и риска грозы.

Вместо первоначально запланированных 18:00 по местному времени игра стартует в 12:00. В Казахстане матч начнётся в 23:00 5 июля.

Дополнительным испытанием для английской команды станут условия, в которых пройдёт встреча. Стадион "Ацтека" в Мехико находится на высоте около 2200 метров над уровнем моря, а дневная жара и переполненные трибуны могут стать серьёзным фактором по ходу противостояния.

Напомним, сборная Мексики завершила групповой этап на первом месте в квартете A, а Англия выиграла группу L. Победитель этого матча продолжит борьбу за титул и сыграет в четвертьфинале мирового первенства.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!