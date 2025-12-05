Стало известно о переносе времени начала матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Мексики и Англии, сообщают Vesti.kz.

По информации Mirror, организаторы приняли решение начать встречу раньше из-за неблагоприятного прогноза погоды и риска грозы.

Вместо первоначально запланированных 18:00 по местному времени игра стартует в 12:00. В Казахстане матч начнётся в 23:00 5 июля.

Дополнительным испытанием для английской команды станут условия, в которых пройдёт встреча. Стадион "Ацтека" в Мехико находится на высоте около 2200 метров над уровнем моря, а дневная жара и переполненные трибуны могут стать серьёзным фактором по ходу противостояния.

Напомним, сборная Мексики завершила групповой этап на первом месте в квартете A, а Англия выиграла группу L. Победитель этого матча продолжит борьбу за титул и сыграет в четвертьфинале мирового первенства.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!