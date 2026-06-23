Лидер сборной Бразилии узнал вердикт по участию на ЧМ-2026 после травмы

Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Рафинья Диас получил обнадёживающие новости относительно своего состояния после повреждения, полученного на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Прогноз по восстановлению

По информации бразильского журналиста Хорхе Николы, медицинский штаб национальной команды рассчитывает, что травма не выбьет игрока надолго из турнира. При благоприятном ходе восстановления Рафинья может пропустить лишь два матча — встречу группового этапа против Шотландии и первый матч стадии плей-офф.

В таком случае вингер "селесао" сможет вернуться на поле уже к 1/8 финала чемпионата мира.

Что случилось с бразильцем

Рафинья получил повреждение правого бедра в первом тайме матча против сборной Гаити (3:0). Инцидент вызвал серьёзное беспокойство как у самого футболиста, так и у его семьи — сообщается, что супруга игрока Наталия Беллоли даже не стала досматривать встречу на стадионе в Филадельфии.

Первоначально существовали опасения, что травма может оказаться настолько серьёзной, что вингер досрочно завершит участие в турнире.

Текущее состояние игрока

По результатам обследования диагноз оказался менее тревожным. Рафинья уже начал интенсивную программу восстановления и проходит физиотерапию до трёх раз в день, чтобы ускорить возвращение в строй.

Ранее экс-игрок сборной Бразилии Вампета заявил, что вингер "Барселоны" сталкивается с финансовыми трудностями и может рассматривать вариант продолжения карьеры в "Аль-Хиляле". Подробности по этой ссылке.

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