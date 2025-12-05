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ЧМ-2026
Сегодня 12:05
 

Анчелотти объявил решение по Неймару после первой победы Бразилии на ЧМ-2026

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Анчелотти объявил решение по Неймару после первой победы Бразилии на ЧМ-2026 Карло Анчелотти. Фото: ©depositphotos.com/A.Paes

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти ожидает, что звёздный нападающий Неймар сыграет за команду на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти ожидает, что звёздный нападающий Неймар сыграет за команду на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Ранее Неймар пропустил матчи группы C против сборных Марокко (1:1) и Гаити (3:0) из-за повреждения икроножной мышцы.

По словам Анчелотти, Неймар войдет в заявку сборной Бразилии на матч третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Шотландии, который состоится 25 июня.

"Неймар будет тренироваться индивидуально завтра, затем в воскресенье вернется к тренировкам с командой, а потом будет вызван на матч против Шотландии", - приводит слова Анчелотти с пресс-конференции журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

На счету 34-летнего Неймара 128 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В последний раз Неймар играл за сборную в 2023 году.

 

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