Криштиану Роналду забил два гола Узбекистану и помог разгрому на ЧМ-2026

Сборная Португалии обыграла команду Узбекистана в матче второго тура групповой стадии ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы Kсостоялась в Хьюстоне (США) и завершилась в пользу португальцев со счетом 5:0.

События в игре развивались стремительно. Уже на шестой минуте Криштиану Роналду откликнулся на флаговую подачу и поразил ворота Абдувахида Нематова, заменившего после игры с Колумбией уроженца Казахстана Уткира Юсупова.

Таким образом, Роналду стал первым игроком, отличившимся на шести чемпионатах мира.

Второй мяч португальцы забили на 17-й минуте. При розыгрыше штрафного португальцы запутали соперников, а автором гола стал Нуну Мендеш.

На 29-й минуте сборной Узбекистана удалось распечатать ворота Диогу Кошты. Впрочем, марокканский арбитр Джалал Джайед отменил гол Азизжона Ганиева после просмотра VAR, поскольку в предыдущем эпизоде, который предшествовал взятию ворот Аббосбек Файзуллаев нарушил правила в борьбе с Жоау Канселу.

Третий мяч в воротах Узбекистана побывал на 39-й минуте. Его автором стал Роналду, оформивший свой первый дубль на ЧМ-2026.

На 60-й минуте команда Узбекистана поразила собственные ворота. Первоначально автогол был записан на Абдукодира Хусанова. Позже автором взятия собственных ворот был назван Нематов.

На 87-й минуте Рафаэл Леао забил пятый гол в ворота Узбекистана.

После этого матча Португалия набрала четыре очка и возглавила группу K. У Колумбии три балла и втрое место. Южноамериканцы сыграют свой матч утром 24 июня против ДР Конго, набравшей один балл. У Узбекистана пока нет набранных очков.

В заключительном туре сыграют ДР Конго и Колумбия - Португалия. Оба матча пройдут в ночь с 27 на 28 июня и начнутся в 04:30 по времени Казахстана.