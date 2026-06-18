Криштиану Роналду сделал заявление после провального старта Португалии на ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат первого матча команды на чемпионате мира-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Звездный футболист отметил, что в сборной рассчитывали на победу.

"Не тот старт, который мы хотели, но это далеко не конец. Сосредоточимся на следующей игре", - написал Роналду в своем аккаунте в Instagram.



Напомним, что в первой встрече группы К команда Криштиану Роналду в Хьюстоне (США) сыграла вничью с ДР Конго - 1:1. Сам же футболист стал худшим по касанию мяча.

Напомним, что помимо Португалии и ДР Конго в группу К входят команды Узбекистана и Колумбии, он свой матч проведут позже.

Месси оформил хет-трик, Холанд и Мбаппе - дубли. Роналду провалил старт ЧМ-2026