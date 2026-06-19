Игрока сборной Испании не узнали и не пустили в отель на ЧМ-2026

На чемпионате мира-2026 произошел забавный случай с участием нападающего сборной Испании по футболу Борхи Иглесиаса, передают Vesti.kz.

После ничьей с Кабо-Верде (0:0) главный тренер команды Луис де ла Фуэнте предоставил футболистам день отдыха перед следующим матчем против Саудовской Аравии. Иглесиас воспользовался свободным временем и отправился на прогулку по Чаттануге вместе со своей девушкой.

Однако по возвращении в гостиницу, где разместилась испанская сборная, форварда ждал неожиданный сюрприз. Сотрудники службы безопасности не узнали одного из игроков национальной команды и отказались пускать его внутрь.

По словам самого футболиста, ему пришлось объяснять охранникам, что он является игроком сборной Испании и проживает в этом отеле. Однако этого оказалось недостаточно, как пишут TYC Sports, сотрудники безопасности потребовали подтверждение личности и специальный пропуск.

В итоге Иглесиасу пришлось связаться с представителями команды, которые подтвердили его статус и помогли решить вопрос. Только после этого нападающий смог беспрепятственно вернуться в гостиницу.

Отметим, что Борха Иглесиас в настоящее время выступает за "Сельту" из Виго, куда перебрался на правах аренды из "Бетиса".

За свою карьеру испанский нападающий успел выиграть несколько значимых трофеев. В составе "Байера" он стал автором исторического "золотого дубля" в сезоне-2023/24, завоевав чемпионский титул Бундеслиги и Кубок Германии. Ранее вместе с "Бетисом" форвард также стал обладателем Кубка Испании сезона-2021/22.

Следующий матч на ЧМ-2026 испанцы проведут 21 июня против Саудовской Аравии. Игра также состоится в Атланте. 27 июня "Красная фурия" сыграет с Уругваем. Матч пройдет в Сапопане (Мексика).

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