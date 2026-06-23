Игрок сборной Португалии раскрыл план Узбекистана перед очным матчем ЧМ-2026

Вингер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Франсишку Консейсау поделился ожиданиями от предстоящего матча против Узбекистана во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Консейсау о тактике соперника

Футболист отметил, что ожидает от узбекистанской команды осторожной и организованной игры с акцентом на оборону.

"Я знаю, что стратегия сборной Узбекистана будет заключаться в том, чтобы максимально оттянуть наш первый гол, используя линию из пяти защитников, которая очень хорошо организована, очень слаженная и компактная", — цитирует слова Консейсау The Touchline.

Турнирное положение перед матчем

Матч сборных Португалии и Узбекистана состоится в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2026 (группа K). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция встречи будет доступна по этой ссылке.

В первом туре португальцы неожиданно потеряли очки, сыграв вничью с ДР Конго (1:1), несмотря на статус фаворита группы.

Узбекистан, в свою очередь, начал турнир с поражения от Колумбии (1:3) и теперь остро нуждается в положительном результате, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.

Встреча во многом может стать ключевой для обеих команд: Португалия постарается реабилитироваться за неудачный старт, а Узбекистан — зацепиться за очки и остаться в борьбе за выход из группы.

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