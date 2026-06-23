Хусанов забил гол на ЧМ-2026: видео

Сборная Узбекистана забила автогол в матче чемпионата мира-2026 против Португалии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Взятие ворот произошло во втором тайме. Узбекистан к тому моменту уступал уже 0:3.

Во время очередной атаки соперника на 60-й минуте узбекистанские футболисты заколотили мяч в свои ворота. ФИФА в официальной статистике записал этот автогол на защитника "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова. Другие же источники называют его автором вратаря Абдувохида Нематова.