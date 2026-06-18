Хусанов столкнулся с оператором на матче ЧМ-2026: его увезли в больницу

Матч сборной Узбекистана на чемпионате мира-2026 запомнился не только игрой на поле, но и неприятным инцидентом у боковой линии, передают Vesti.kz.

Во встрече первого тура против Колумбии (1:3) защитник узбекистанской команды Абдукодир Хусанов невольно стал участником эпизода, в результате которого пострадал оператор трансляции.

На 32-й минуте футболист вступил в жесткую борьбу с Луисом Диасом у самой кромки поля.

После столкновения с колумбийцем Хусанов не сумел вовремя остановиться и на полной скорости врезался в оператора, находившегося рядом с игровым эпизодом.

По информации TyC Sports, удар оказался настолько сильным, что сотруднику телевещания потребовалась немедленная помощь врачей. На место оперативно прибыли медики стадиона и представитель медицинской службы ФИФА.

Вокруг пострадавшего оказалась разбросана техника – камеры, кабели и другое оборудование.

Главный арбитр встречи Энтони Тейлор наказал Хусанова желтой карточкой за фол на Диасе, однако последствия инцидента этим не ограничились.

Позже стало известно, что оператор получил травму ноги. Самостоятельно покинуть поле он не смог: его под руки сопровождали к машине скорой помощи, после чего пострадавшего доставили со стадиона для дальнейшего обследования.

Узбекистан на ЧМ

Национальная сборная Узбекистана начала свое историческое выступление на чемпионате мира-2026 с поражения от Колумбии, однако этот матч навсегда останется в истории национального футбола – команда забила свой первый гол на мундиалях. Видео всех голов встречи доступно по ссылке.

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