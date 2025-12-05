Швейцария - Босния и Герцеговина: прямая трансляция второго матча лидера "Астаны" на ЧМ-2026

Сегодня, в ночь с 18 на 19 июня состоится матч второго тура ЧМ-2026 по футболу, между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины, сообщают Vesti.kz.

Встреча второго тура группы B состоится в Лос-Анджелесе и начнется в 00:00. Прямая трансляция пройдет на телеканале Qazaqstan и на официальном сайте телевещателя.

В первом туре Швейцария неожиданно сыграла вничью с Катаром (1:1). Босния и Герцеговина не смогла выявить победителя в игре с Канадой.

Добавим, что в составе сборной Боснии и Герцеговины выступает полузащитник "Астаны" Иван Башич.

Отметим, что у всех четырех команд этого квартета по одному очку.

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