Холанд вынес вердикт Норвегии и назвал фаворита ЧМ-2026

Лидер сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о шансах своей команды в борьбе за титул чемпиона мира 2026 года перед четвертьфинальным противостоянием с Англией, сообщают Vesti.kz.

Норвежцы продолжают сенсационное выступление на мундиале и уже находятся в шаге от полуфинала. Следующим соперником скандинавской сборной станет Англия. Матч состоится в ночь на 12 июля и начнётся в 02:00 по времени Казахстана.

"Шансы Норвегии на победу? По-прежнему очень низкие. Я думаю, что есть явные фавориты, и Англия — один из них. Думаю, что все вы (репортёры) должны оказывать максимальное давление на английских ребят (смеётся)", — приводит слова Холанда ESPN.

В 1/8 финала команда Холанда преподнесла одну из главных неожиданностей турнира, одержав волевую победу над Бразилией со счётом 2:1. Англичане, в свою очередь, в напряжённом поединке сломили сопротивление Мексики — 3:2.

Чемпионат мира 2026 года проходит на полях США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Обладателем действующего титула остаётся сборная Аргентины.

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