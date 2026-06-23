Холанд за два матча ЧМ-2026 переписал историю и стал абсолютным рекордсменом

Нападающий английского "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Сенегала (3:2) оформил дубль и установил историческое достижение для национальной команды, передают Vesti.kz.

Новый рекорд Норвегии на чемпионатах мира

Два мяча в ворота Сенегала стали для Холанда третьим и четвёртым голами на мировых первенствах. Благодаря этому форвард единолично возглавил список лучших бомбардиров сборной Норвегии в истории чемпионатов мира.

Ранее рекорд принадлежал бывшему полузащитнику Хьетилю Андре Рекдалю, который забил два мяча на мундиалях 1994 и 1998 годов. Холанд превзошёл это достижение всего за два матча нынешнего турнира, потратив всего 148 минут.

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Напомним, в первом туре группового этапа норвежцы уверенно обыграли сборную Ирака со счётом 4:1. Тогда Холанд также отметился дублем и стал одним из главных героев встречи.

Результативность Холанда впечатляет не только на мировом первенстве. На сегодняшний день нападающий забил 59 голов в 52 матчах за национальную команду Норвегии, оставаясь главным лидером атаки "викингов".

Впереди — матч с Францией

В заключительном туре группового этапа сборная Норвегии встретится с Францией. Матч состоится 26 июня на стадионе "Джиллетт" в Фоксборо (штат Массачусетс, США).

Поединок станет определяющим в борьбе за первое место в группе и ещё одной возможностью для Холанда улучшить собственный рекорд.

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