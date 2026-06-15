Громкой сенсацией обернулся матч Испании с дебютантом ЧМ-2026

Сборная Испании не сумела обыграть команду Кабо Верде в матче группового турнира чемпионата мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Матч группы H состоялся в Атланте на стадионе "Атланта Стэдиум". Несмотря на статус неоспоримого фаворита испанцы в этой игре сенсационно остались без забитого гола.

Главным героем встречи стал голкипер дебютантов Возинья, отразивший ряд опасных выстрелов в створ своих ворот.

Всего испанцы нанесли 27 ударов по воротам Кабо Верде. Семь из них пришлись в створ. У дебютанта шесть выстрелов по воротам, один из которых пришелся в цель.

Итогом встречи стала нулевая ничья, которую себе в актив может записать себе команда Кабо Верде.





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В другом матче группы сыграют сборные Уругвая и Саудовской Аравии. Их матч состоится в Майами, в ночь с 15 на 16 июня и начнется в 03:00 по времени Казахстана.

Следующий матч испанцы проведут 21 июня против Саудовской Аравии. Игра также состоится в Атланте.

27 июня "Красная фурия" сыграет с Уругваем. Матч пройдет в Сапопане (Мексика).

Кабо Верде сыграет 22 июня в Майами против Уругвая. 27 июня дебютанты турнира проведут в Хьюстоне (США) матч против Саудовской Аравии.