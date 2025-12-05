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ЧМ-2026
15 июня 22:31
 

Форвард Испании вошёл в историю с необычным антирекордом

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Форвард Испании вошёл в историю с необычным антирекордом ©instagram.com/sefutbol

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль оказался в центре необычного статистического эпизода на чемпионате мира, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль оказался в центре необычного статистического эпизода на чемпионате мира, сообщают Vesti.kz.

Он стал первым футболистом в истории турнира, который не коснулся мяча в первые 30 минут матча

Курьёзный момент произошёл во встрече группового этапа между Испанией и Кабо-Верде. Форвард, начавший игру в стартовом составе, практически не был вовлечён в атакующие действия команды на старте встречи.

По данным Opta, в период с 0-й по 30-ю минуту Оярсабаль не совершил ни одного касания мяча — подобное ранее не фиксировалось на чемпионатах мира, статистика которых ведётся с 1966 года.

Дебютант оставил Испанию без гола в первом тайме матча ЧМ-2026

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