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ЧМ-2026
15 июня 22:07
 

Дебютант оставил Испанию без гола в первом тайме матча ЧМ-2026

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Дебютант оставил Испанию без гола в первом тайме матча ЧМ-2026 ©instagram.com/fcfcomunica

По итогам первого тайма матча чемпионата мира Испания - Кабо Верде счет остался не открытым, сообщают Vesti.kz.

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По итогам первого тайма матча чемпионата мира Испания - Кабо Верде счет остался не открытым, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы H проходит в Атланте (штат Джорджия, США). Испанцы в первой половине имели ощутимое преимущество - 60 процентов владения мячом.

Чемпионы мира 2010 года нанесли 13 ударов по воротам дебютанта чемпионата мира. Четыре из них пришлись в створ.

Футболисты Кабо Верде трижды били по цели, ни разу не попав в створ.

Добавим, что в этом квартете также выступят сборные Уругвая и Саудовской Аравии. Их матч состоится в Майами, в ночь с 15 на 16 июня и начнется в 03:00 по времени Казахстана.


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