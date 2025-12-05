Франция против Марокко: расписание первого дня 1/4 финала ЧМ-2026

Сегодня, в ночь с 9 на 10 июля, на ЧМ-2026 пройдет первый матч 1/4 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz. В этой игре сборная Франции сыграет командой Марокко.

Встреча пройдет на стадионе "Джиллет" в Фоксборо (США). Начало игры состоится в 00:00 по казахстанскому времени.

Победитель матча Франция — Марокко встретятся 1/2 финала с лучшим из пары Испания — Бельгия.

На стадии плей-офф французы поочередно выбили Швецию (3:0) и Парагвай (1:0). Марокканцы оказались сильнее Нидерландов (1:1 и 3:2 по пенальти) и Канады (3:0).

Добавим, что на ЧМ-2022 в Катаре сборные Франции и Марокко сыграли в 1/2 финала. Тогда французы победили со счетом 2:0.

Напомним, мировое первенство проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится 19 июля.

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