Мексика назначила нового тренера после вылета с ЧМ-2026

Федерация футбола Мексики официально объявила о назначении легендарного Рафаэля Маркеса новым главным тренером национальной сборной. Контракт с 47-летним специалистом подписан до 2030 года.

На этом посту Маркес сменил Хавьера Агирре, который покинул команду после завершения выступления мексиканцев на чемпионате мира-2026.

В тренерский штаб сборной Маркес вошел летом 2024 года, став ассистентом Агирре. До этого он возглавлял "Барселону Б", где получил первый серьезный опыт самостоятельной работы.

За игровую карьеру Маркес защищал цвета "Атласа", "Монпелье", "Барселоны", "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Вероны". В составе сборной Мексики он провел 148 матчей, забил 18 голов и вошел в историю как один из немногих футболистов, принявших участие сразу в пяти чемпионатах мира.

На домашнем ЧМ-2026 мексиканская сборная дошла до стадии 1/8 финала, где в драматичном матче уступила Англии со счетом 2:3.

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