Форвард Испании вошёл в историю с необычным антирекордом

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль оказался в центре необычного статистического эпизода на чемпионате мира, сообщают Vesti.kz.

Он стал первым футболистом в истории турнира, который не коснулся мяча в первые 30 минут матча

Курьёзный момент произошёл во встрече группового этапа между Испанией и Кабо-Верде. Форвард, начавший игру в стартовом составе, практически не был вовлечён в атакующие действия команды на старте встречи.

По данным Opta, в период с 0-й по 30-ю минуту Оярсабаль не совершил ни одного касания мяча — подобное ранее не фиксировалось на чемпионатах мира, статистика которых ведётся с 1966 года.

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