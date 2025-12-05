ФИФА приняла решение по матчу Франция - Англия за третье место ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила судейскую бригаду на матч за 3-е место чемпионата мира-2026, в котором сыграют сборные Франции и Англии, сообщают Vesti.kz.

Главным арбитром матча назначен венесуэлец Хесус Валенсуэла. Его ассистентами буду соотечественники Хорхе Уррего Мартинес и Тулио Морено.

Четвертым судьей станет Джалал Джайед, резервным ассистентом арбитра — Закария Бринси, оба из Марокко.

42‑летний Валенсуэла работал на чемпионате мира‑2022 и футбольном турнире Олимпиады в Токио‑2020, а также на Кубках Америки.

На ЧМ‑2026 Валенсуэла судил игры групповой стадии Австралия — Турция (2:0) и Босния и Герцеговина — Катар (3:1), а также матч 1/16 финала Кот д’Ивуар — Норвегия (1:2). За три игры судья показал четыре желтых карточек.

Когда матч за третье место ЧМ-2026

Матч Франция — Англия состоится в ночь с 18 на 19 июля в Майами (США), начало игры в 02:00 по казахстанскому времени.

Напомним, в полуфинале французы проиграли испанцам (0:2), а англичане уступили Аргентине (1:2).

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