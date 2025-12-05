ФИФА объявила решение по финалу ЧМ-2026 Испания - Аргентина

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена судей, которые будут обслуживать финал чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины, передают Vesti.kz.

На решающий матч мундиаля назначен словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчиче.

Ассистентами будут его соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертый судья — Адхам Махадме, резервный судья — Мохаммад Аль‑Калаф (оба — Иордания).

Финал ЧМ‑2026 состоится 19 июля на арене в Нью‑Джерси, начало игры в 00:00 по казахстанскому времени.

46‑летний Винчич — судья ФИФА с 2010 года. Работал на матчах чемпионатов Европы по футболу 2020 и 2024 годов, и на ЧМ‑2022 в Катаре.

На чемпионате мира‑2026 Винчич работал на матчах групповой стадии Бразилия — Марокко (1:1) и Иордания — Алжир (1:2), а также на игре 1/16 финала Мексика — Эквадор (2:0).

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