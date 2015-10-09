Пеп Гвардиола был в шаге от сборной Англии перед тем, как команду возглавил Томас Тухель, передают Vesti.kz.

Сенсационные подробности переговоров двухлетней давности всплыли сразу после вылета "Трёх львов" в полуфинале чемпионата мира-2026 от Аргентины (1:2).

По информации авторитетного издания The Athletic, Футбольная ассоциация Англии (FA) в 2024 году достигла устного соглашения с Пепом Гвардиолой. Испанский специалист являлся приоритетным кандидатом на пост главного тренера национальной команды, однако в последний момент передумал и решил остаться в "Манчестер Сити".

Этот отказ заставил чиновников экстренно переключиться на Томаса Тухеля, который в итоге и повёз команду на текущий турнир. Несмотря на шквал тактической критики в адрес немца после упущенной победы над аргентинцами, FA уже официально приняла решение оставить Тухеля на своём посту до конца Евро-2028.

Впереди у англичан остался последний матч на текущем мундиале. 19 июля британцы поборются за бронзовые медали в утешительном финале против команды Франции. Матч пройдёт в Майами на стадионе "Хард Рок Стэдиум", стартовый свисток прозвучит в 02:00 по времени Астаны.

Гвардиола возглавлял "Манчестер Сити" с 2016 по 2026 год, с которым выиграл 20 трофеев. В его карьере также были "Бавария" и "Барселона".

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