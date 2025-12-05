ФИФА объяснила отменный гол Хорватии в ворота Португалии

ФИФА объяснила эпизод с отменённым голом сборной Хорватии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Португалии, сообщают Vesti.kz.

Спорный момент произошёл уже в компенсированное время, когда защитник Йошко Гвардиол отправил мяч в сетку ворот португальцев. Однако после проверки арбитры зафиксировали положение вне игры, и взятие ворот было отменено.

"Благодаря чипу, встроенному в мяч ЧМ, было подтверждено, что игрок сборной Хорватии Матанович коснулся мяча. Эти сведения позволили главному арбитру принять правильное решение об офсайде и отмене гола в ворота Португалии", - говорится в публикации.

В итоге команда Роберто Мартинеса удержала победный счёт — 2:1 и оформила выход в 1/8 финала мирового первенства. Следующим соперником Португалии станет сборная Испании, которая ранее уверенно разобралась с Австрией.

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