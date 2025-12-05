Ямаль повторил достижение Пеле спустя почти 70 лет

Ламин Ямаль и Пау Кубарси вошли в историю чемпионатов мира после матча Испании против Австрии в 1/16 финала ЧМ-2026, передают Vesti.kz.

Оба футболиста вышли в стартовом составе сборной Испании и стали первой за 68 лет парой подростков, начавшей матч плей-офф чемпионата мира с первых минут.

В последний раз такое происходило еще в 1958 году. Тогда в четвертьфинале против Уэльса в стартовом составе сборной Бразилии вышли Пеле и Жозе Альтафини, которым на тот момент также не было 20 лет.

Отметим, что для Ямаля и Кубарси этот матч стал историческим не только благодаря рекорду, но и уверенной победе. Сборная Испании разгромила Австрию со счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Следующим соперником испанцев станет сборная Португалии. Матч состоится в Арлингтоне (США) в ночь с 6 на 7 июля по казахстанскому времени. Стартовый свисток прозвучит в 00:00.

Победитель этого противостояния выйдет в четвертьфинал, где встретится с сильнейшей командой пары США – Бельгия.

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2 - 🇪🇸 Pau Cubarsí and Lamine Yamal are the first pair of teenagers to start a FIFA World Cup knockout match for a team for 68 years.



Pelé and Altafini in 1958 for 🇧🇷 Brazil against 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales in the quarter-final were the last to do so.



Advanced. pic.twitter.com/UcwqZ1HHcE — OptaJoe (@OptaJoe) July 2, 2026

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