Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 12:22
 

Ямаль повторил достижение Пеле спустя почти 70 лет

  Комментарии

Поделиться
Ямаль повторил достижение Пеле спустя почти 70 лет ©x.com/sefutbol

Ламин Ямаль и Пау Кубарси вошли в историю чемпионатов мира после матча Испании против Австрии в 1/16 финала ЧМ-2026, передают Vesti.kz

Поделиться

Ламин Ямаль и Пау Кубарси вошли в историю чемпионатов мира после матча Испании против Австрии в 1/16 финала ЧМ-2026, передают Vesti.kz

Оба футболиста вышли в стартовом составе сборной Испании и стали первой за 68 лет парой подростков, начавшей матч плей-офф чемпионата мира с первых минут.

В последний раз такое происходило еще в 1958 году. Тогда в четвертьфинале против Уэльса в стартовом составе сборной Бразилии вышли Пеле и Жозе Альтафини, которым на тот момент также не было 20 лет.

Отметим, что для Ямаля и Кубарси этот матч стал историческим не только благодаря рекорду, но и уверенной победе. Сборная Испании разгромила Австрию со счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Следующим соперником испанцев станет сборная Португалии. Матч состоится в Арлингтоне (США) в ночь с 6 на 7 июля по казахстанскому времени. Стартовый свисток прозвучит в 00:00.

Победитель этого противостояния выйдет в четвертьфинал, где встретится с сильнейшей командой пары США – Бельгия.

Видео голов: Швейцария огорчила сына Зидана и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 23:00   •   не начат
Австралия
Австралия
- : -
Египет
Египет
Кто победит в основное время?
Австралия
Ничья
Египет
Проголосовало 35 человек

Реклама

Живи спортом!