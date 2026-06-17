"Это фантастика". Холанд сделал заявление о разгромной победе Норвегии

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал победу своей команды над Ираком, сообщают Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 4:1. Холанд оформил дубль. Для него это была первая игра на чемонатах мира.

"Мой первый гол был хорош, второй ещё лучше, так что это фантастика, и я горжусь всеми после такого хорошего начала. Однако мы знаем, что следующие игры будут ещё сложнее, и нам придётся играть ещё лучше. От нас ожидали победы, и мы победили, к счастью. Теперь все в Норвегии будут счастливы, и я надеюсь, что все будут праздновать!" - цитирует Холанда официальный сайт ФИФА.

Напомним, что после победы сборная Норвегии возглавила группу I, обойдя Францию. В следующем матче команда Холанда сыграет с Сенегалом.