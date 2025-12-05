Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал волевую победу над Египтом в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

По ходу встречи его команда уступала 0:2, однако сумела переломить ход игры и вырвать победу со счетом 3:2, обеспечив себе место в четвертьфинале турнира.

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Месси отметился голом и результативной передачей, которая стала рекордной на чемпионатах мира. По ассистам форвард превзошел достижение своего земляка Диего Марадоны. Также он признан лучшим игроком матча.

"Мы испытали огромное облегчение, учитывая, как развивался матч. Но наша команда никогда не опускает руки и борется до конца. То, что сделала сборная Аргентины сегодня - безумие. Счастливы от выхода в следующий раунд, было очень тяжело. Мы снова очень сильно настрадались, но это чемпионат мира. Все матчи проходят именно так", - цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины.

🏆 #FIFAWorldCup Lionel Messi: "Felicidad por la clasificación, se había puesto muy duro".



"Volvimos a sufrir muchísimo, pero esto es el Mundial. Todos los partidos se están dando así". pic.twitter.com/zVCEgAEB11 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 7, 2026

Напомним, что соперник сборной Аргентины по четвертьфиналу чемпионата мира определится в паре Швейцария - Колумбия.

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