Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Аргентины и Египта, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Атланте (США) и завершилась победой команды Месси со счетом 3:2.

Известный блогер-фанат Роналду пытался помешать Месси забить пенальти на ЧМ-2026 (видео)

Камбэк Аргентины

Сборная Аргентины сумела совершить впечатляющий камбэк. По ходу встречи она уступала 0:2, однако переломила ход игры и одержала волевую победу со счетом 3:2, обеспечив себе место в четвертьфинале мирового первенства.

Рекордный ассист Месси

Несмотря на незабитый пенальти в первом тайме, звездный капитан аргентинцев стал одним из главных героев встречи. Именно после его голевой передачи команда забила первый мяч и начала погоню за соперником.

Этот ассист стал для Месси девятым на чемпионатах мира. По этому показателю он стал единоличным рекордсменом турнира, превзойдя достижение легендарного соотечественника Диего Марадоны, в активе которого было восемь результативных передач.

Также на счету Месси забитый гол.

Индивидуальная награда

После матча ФИФА признала Месси лучшим игроком матча Аргентина - Египет. Индивидуальную награду капитан аргентинской сборной получил за вклад в волевую победу своей команды и выход в четвертьфинал турнира. Следующий соперник Аргентины определится в матче Швейцария - Колумбия.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!