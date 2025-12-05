Популярный американский стример IShowSpeed оказался в центре матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Аргентины и Египта, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Атланте (США) и завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Лионеля Месси. Сборная Аргентины совершила мощный камбэк, уступая по ходу матча 0:2.

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Сам Месси отметился голом и результативной передачей, благодаря которой установил рекорд чемпионатов мира, обойдя Диего Марадону.

Месси не забил пенальти

Эпизод с участием известного стримера произошел на 21-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота египетской команды, а к 11-метровой отметке подошел капитан аргентинцев Лионель Месси.

В этот момент IShowSpeed, находившийся за воротами на трибуне, начал активно привлекать к себе внимание. Блогер прыгал, кричал и размахивал руками, стараясь отвлечь Месси перед ударом. В итоге аргентинец не смог реализовать пенальти.

Самый известный фанат Роналду

IShowSpeed давно известен как один из самых преданных поклонников Криштиану Роналду. Во время чемпионата мира он открыто поддерживает соперников сборной Аргентины и регулярно публикует видео с трибун, эмоционально реагируя на игру команды Лионеля Месси.

IShowSpeed тяжело переживал вылет сборной Португалии с ЧМ-2026. Он посетил матч команды против Испании, проводя стрим с трибун. А после финального свистка разрыдался прямо на камеру.

Блогер также известен тем, что эмоционально реагирует на провокации со стороны болельщиков других команд. Хейтеры решили добить его после вылета Португалии, преследуя с фотографиями плачущего Роналдо, из-за чего едва не возникла стычка.

Кто такой IShowSpeed

Настоящее имя IShowSpeed - Даррен Уоткинс-младший. Это американский видеоблогер, рэпер и один из самых влиятельных стримеров в мире.

Мировую известность он получил благодаря своим эмоциональным, хаотичным и громким трансляциям на YouTube. В своих эфирах он играет в видеоигры, устраивает различные челленджи, общается с подписчиками, а также активно освещает футбольные события. Особую популярность ему принесли ролики, посвященные Криштиану Роналду, которого он считает своим кумиром.

Видео встречи стримера и знаменитого футболиста собрало на YouTube 28 миллионов просмотров и 1,8 миллиона лайков.

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