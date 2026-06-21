Дешам устроил мощный разнос сборной Франции перед матчем ЧМ-2026 (видео)

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам выступил с речью перед командой в раздевалке, сообщают Vesti.kz.

В стартовом матче группового этапа чемпионата мира-2026 команда победила Сенегал со счетом 3:1. 23-го июня французам предстоит сыграть с Ираком. Победа в этом матче досрочно выведет их в плей-офф. Но Дешам предупредил своих игроков, что не стоит недооценивать этого соперника.

"Не считайте их в своих головах маленькой командой, потому что это не так. Никто из вас не должен думать, что это будет легко, потому что мы - сборная Франции", - цитирует Дешама Ataque Futbolero.

После первого тура у сборной Франции три очка в группе I, также как у Норвегии, которой во втором туре предстоит сыграть с Сенегалом. В третьем туре Франция и Норвегия сыграют между собой.

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