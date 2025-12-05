Предлагаем вашу вниманию видеообзор победы сборной Бразилии над Шотландией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщают Vesti.kz, встреча третьего тура группы С прошла в Майами (США) и завершилась со счетом 3:0.

Дубль в составе Бразилии оформил Винисиус Жуниор. Еще один гол на счету Матеуса Куньи. Также в этом матче на ЧМ-2026 дебютировал Неймар.

Благодаря этой победе сборная Бразилии вышла в плей-офф с первого места в группе.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!