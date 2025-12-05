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ЧМ-2026
Сегодня 06:43
 

ЧМ-2026: Видеообзор победы Бразилии с дублем Винисиуса и дебютом Неймара

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ЧМ-2026: Видеообзор победы Бразилии с дублем Винисиуса и дебютом Неймара Фото: depositphotos/DURAOFOTO©

Предлагаем вашу вниманию видеообзор победы сборной Бразилии над Шотландией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу.

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Предлагаем вашу вниманию видеообзор победы сборной Бразилии над Шотландией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщают Vesti.kz, встреча третьего тура группы С прошла в Майами (США) и завершилась со счетом 3:0. 

Дубль в составе Бразилии оформил Винисиус Жуниор. Еще один гол на счету Матеуса Куньи. Также в этом матче на ЧМ-2026 дебютировал Неймар.

Благодаря этой победе сборная Бразилии вышла в плей-офф с первого места в группе.

 

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