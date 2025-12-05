Сборная Марокко одержала победу над Гаити в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч третьего тура группы С прошел в Атланте (США) и завершился со счетом 4:2.

На десятой минуте сборная Гаити вышла вперед благодаря автоголу марокканского вратаря Боно. На 39-й минуте Ашраф Хакими исправил оплошность голкипера и сравнял.

На 43-й минуте команда Гаити вновь повела, на этот раз забив самостоятельно. Отличился Уилсон Исидор. И вновь марокканцы сравняли, причем успели до перерыва - в добавленное время Хакими отдал голевой ассист на Исмаэля Сайбари.

На 78-й минуте впервые в матче вперед вырвалось уже Марокко - забил Суфиане Рахими. А на 89-й окончательный счет установил Джасим Ясин.

Бразилия победила Шотландию и вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места в группе

В трех матчах сборная Марокко набрала семь очков и вышла в плей-офф со второго места в группе С, уступив Бразилии, которая стала первой, по дополнительным показателям. Гаити стала худшей командой квартета с нуля баллами. А третье место с тремя очками у сборной Шотландии.

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