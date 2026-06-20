На ЧМ-2026 установили второй рекорд за день: хватило 64 секунд

Сборная Парагвая по футболу открыла счёт в матче с командой Турции в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Встреча группы D проходит в эти минуты на стадионе "Левайс" в Санта-Кларе (США). Первый гол в игре забил Матиас Галарса, парагваец отличился на 64-й секунде — это самый быстрый гол на ЧМ-2026.

Добавим, что это уже второй рекорд за сегодняшний игровой день. В Матче Шотландия — Марокко (0:1) гол был забит на 71-й секунде, отличился Исмаэль Сайбари.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.