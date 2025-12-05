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ЧМ-2026
Вчера 17:40
 

В Бразилии определились с будущим Анчелотти после вылета с ЧМ-2026

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В Бразилии определились с будущим Анчелотти после вылета с ЧМ-2026 Карло Анчелотти. Фото: ©depositphotos.com/thenews2.com

Исполнительный директор Конфедерации бразильского футбола Родриго Каэтано высказался о будущем Карло Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии после вылета с чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

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Исполнительный директор Конфедерации бразильского футбола Родриго Каэтано высказался о будущем Карло Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии после вылета с чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

По его словам, итальянский специалист продолжит свою работу в национальной команде.

"Наша задача – спокойно провести цикл с тренером, который продолжит работу до ЧМ-2030. Нужно спокойно двигаться вперед и готовиться к следующему чемпионату мира.

Мы пытаемся оправиться от произошедшего. Все очень расстроены, разочарованы и огорчены – игроки, персонал и тренерский штаб.

С другой стороны, мы не можем обесценить время, проведенное вместе, особенно эти 38 дней, когда футболисты, все мы и вы все имели возможность убедиться в их самоотверженности и профессионализме.

Команда улучшала игру по ходу турнира, и думаю, что в матче с Норвегией она показала хороший футбол.

Вылет из турнира воспринимается болезненно, потому что мы находились на этапе, когда у нас были все шансы на выход в следующий этап. Нашей целью был финал", – сказал Родриго Каэтано Globo.

Напомним, сборная Бразилии проиграла Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 2:1. В составе норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанд, у бразильцев единственный мяч забил Неймар.

Норвегия впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. За выход в полуфинал скандинавы поборются с Англией. Бразилия впервые за 36 лет не вышли в четвертьфинал мундиаля.

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