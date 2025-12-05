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ЧМ-2026
Сегодня 03:55
 

Беллингем и Кейн принести Англии победу и первое место в группе ЧМ-2026

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Беллингем и Кейн принести Англии победу и первое место в группе ЧМ-2026 Фото: ig/england©

Сборная Англии одержала победу над Панамой в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это позволило команде выйти в плей-офф с первого места.

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Сборная Англии одержала победу над Панамой в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это позволило команде выйти в плей-офф с первого места.

Встреча группы L прошла в Ист-Ратерфорде (США) и завершилась со счётом 2:0.

До перерыва команды не сумели отличиться, а во втором тайме англичане сняли все вопросы о победителе.

На 62-й минуте Джуд Беллингем вывел свою команду вперед, а спустя пять минут он же ассистировал Харри Кейну, который установил окончательный результат.


По итогам группового этапа сборная Англии набрала семь очков и заняла первое место в квартете L. Ранее команда обыграла Хорватию (4:2), после чего сыграла вничью с Ганой (0:0).

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