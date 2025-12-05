Англия и Бельгия узнали соперников по плей-офф ЧМ-2026

Стали известны соперники сборных Англии и Бельгии в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Беллингем и Кейн принесли Англии победу и первое место в группе ЧМ-2026

Англия c 7 очками выиграла группу L, а Бельгия стала первой в квартете G, набрав 5 очков.

В 1/16 финала Англия встретится с ДР Конго (1 июля), а Бельгия - с Сенегалом (2 июля).

Ранее определились соперники Португалии и Колумбии в плей-офф ЧМ-2026, подробности - здесь.

Мундиаль стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Видеообзор матча, или как Англия обыграла Панаму благодаря Беллингему и Кейну

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