Стали известны соперники Португалии и Колумбии в плей-офф ЧМ-2026

Определились соперники сборных Португалии и Колумбии в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

В заключительном туре группового этапа португальцы и колумбийцы сыграли вничью 0:0, а Узбекистан проиграл ДР Конго со счётом 1:3.

Таким образом, Колумбия выиграла группу K, набрав 7 очков. За ней расположились Португалия (5), ДР Конго (4) и Узбекистан (0).

В 1/16 финала Португалия встретится с Хорватией (3 июля), Колумбия - с Ганой (4 июля), а ДР Конго - с Англией (1 июля). Узбекистан завершил своё выступление на мундиале.

Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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