Капитан сборной Узбекистана сделал признание после вылета с ЧМ-2026

Капитан сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

В заключительном туре группового этапа Узбекистан проиграл ДР Конго со счётом 1:3 и занял последнее место в квартете K, не набрав очка.

"Теперь мы знаем наши слабости. Проверили себя на уровне чемпионата мира. Нам запомнятся матчи с Колумбией и Португалией. Если у нас 0 очков, то это наше место, на котором мы должны быть. Теперь главное расти. Я извиняюсь перед болельщиками за то, что не смогли их обрадовать", - передаёт слова Шомуродова "Чемпионат".

Отметим, что из группы K в плей-офф вышли Колумбия (7 очков), Португалия (5) и ДР Конго (4). В 1/16 финала колумбийцы встретятся с Ганой (3 июля), португальцы - с Хорватией (2 июля), конголезцы - с Англией (1 июля).

Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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