"Бавария" готова объявить о переходе новой звезды ЧМ-2026. Подробности

Мюнхенская "Бавария" объявит о трансфере полузащитника нидерландского ПСВ Исмаэля Сайбари уже в ближайшие недели. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, передают Vesti.kz.

По данным инсайдера, сумма трансфера составит 55 миллионов евро. 25-летний футболист уже прошел медосмотр.

Сайбари принимает участие в чемпионате мира-2026 в составе сборной Марокко. Он является авторами двух голов свой команды на турнире. В стартовом матче его мяч принес команде ничью с Бразилией, а в игре второго тура он стал автором победы над Шотландией.

В сезоне-2025/26 Сайбари сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 9 голевых передач.