Аршавин назвал финалистов ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России и "Кайрата" Андрей Аршавин поделился своим прогнозом на исход ЧМ-2026, который проходит на полях США, Мексики и Канады, сообщают Vesti.kz.

"Ставлю, что в финале будут играть Франция с Англией. Победит Франция", - приводит слова бывшего футболиста "Чемпионат".

Тем временем плей-офф чемпионата мира набирает обороты. В 1/8 финала сборная Франции сыграет со сборной Парагвая. Встреча состоится в ночь на 5 июля и начнётся в 02:00 по казахстанскому времени.

Сборная Англии, в свою очередь, готовится к принципиальному противостоянию с хозяевами турнира — сборной Мексики. Этот матч пройдёт 6 июля и определит ещё одного участника четвертьфинальной стадии.

Напомним, финал чемпионата мира — 2026 состоится 19 июля на арене в Нью-Йорке (штат Нью-Джерси, США), где и определится новый чемпион планеты.

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