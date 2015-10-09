Клопп готовится к громкому назначению: появились подробности

Юрген Клопп подтвердил готовность возглавить сборную Германии, открыв двери для масштабных реформ в национальной команде, передают Vesti.kz.

После увольнения Юлиана Нагельсманна из-за поражения Бундестим в 1/16 финала ЧМ-2026 Парагваю Немецкий футбольный союз (DFB) сделал 59-летнего специалиста своим главным приоритетом.

По информации журналиста Sky Патрика Бергера, руководство DFB во главе с президентом союза Берндом Нойендорфом и вице-президентом Хансом-Йоахимом Ватцке в ближайшее время вылетит в США для личных переговоров, рассчитывая добиться полной ясности еще до окончания текущего мундиаля.

Переворот в структуре и новые полномочия

Юрген Клопп публично признал, что немецкий футбол находится на "переломном этапе", и дело не только в личности предыдущего тренера - менять нужно саму систему. Если стороны придут к соглашению, Клопп получит беспрецедентно широкую власть.

◉ Глобальные реформы: тренер намерен полностью перестроить игровой стиль и принципы юношеского футбола в стране.

◉ Собственный штаб: вместе с ним в команду должен прийти его многолетний ассистент Пит Кравиц, а также Пепин Линдерс и Жольт Лёв.

Нюансы контракта с Red Bull

Главным препятствием остаются обязательства специалиста перед компанией Red Bull, где он занимает пост руководителя футбольного отдела. Контракт Юргена Клоппа рассчитан до 2029 года, однако тренер уже обсудил ситуацию с главой спортивного подразделения Оливером Минцлаффом. Ожидается, что австрийский концерн пойдет навстречу и не станет препятствовать сделке. При этом DFB впервые в своей истории выплатит официальную денежную компенсацию за назначение главного тренера сборной.

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