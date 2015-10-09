Узбекистан одержал разгромную победу и вышел в плей-офф чемпионата Азии по футболу

Сборная Узбекистана одержала победу над Иорданией на чемпионате Азии по футболу среди девушек до 20 лет, сообщают Vesti.kz.
В третьем туре группы B континентального первенства, которое проходит в Таиланде футболистки сборной Узбекистана нанесли поражение соперницам со счетом 4:0.
В первом тайме узбекские футболистки забили три гола. Отличились: Этибор Шодиева (22-я минута), Шахноза Деканбаева (26) и Ойдиной Тургунова (44).
На 85-й минуте Тургунова (85) оформила дубль и установила окончательный результат.
Отметим, что на групповом этапе команда Узбекистана проиграла Южной Корее (0:2) и была разгромлена соперницами из КНДР (0:6).
В 1/4 финала Узбекистан сыграет с Китаем.
