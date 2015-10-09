Узбекистан одержал разгромную победу и вышел в плей-офф чемпионата Азии по футболу

Сборная Узбекистана одержала победу над Иорданией на чемпионате Азии по футболу среди девушек до 20 лет, сообщают Vesti.kz.

В третьем туре группы B континентального первенства, которое проходит в Таиланде футболистки сборной Узбекистана нанесли поражение соперницам со счетом 4:0.

В первом тайме узбекские футболистки забили три гола. Отличились: Этибор Шодиева (22-я минута), Шахноза Деканбаева (26) и Ойдиной Тургунова (44).

На 85-й минуте Тургунова (85) оформила дубль и установила окончательный результат.

Отметим, что на групповом этапе команда Узбекистана проиграла Южной Корее (0:2) и была разгромлена соперницами из КНДР (0:6).

В 1/4 финала Узбекистан сыграет с Китаем.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!