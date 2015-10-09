Триумф в Лиге чемпионов или на чемпионате мира? Легенда "Реала" сделал выбор

Бывший левый защитник мадридского "Реала" Марсело сделал откровенное признание о главной мечте своей карьеры, сообщают Vesti.kz. Легендарный бразилец заявил, что успех со сборной для него был бы важнее всех клубных трофеев.

Марсело провёл в составе "сливочных" 15 лет — с 2007 по 2022 год. За это время он стал настоящей иконой клуба, выиграв пять трофеев Лиги чемпионов, шесть чемпионств Испании и множество других наград.

Однако, несмотря на впечатляющую коллекцию титулов, экс-латераль признался: если бы стоял выбор между пятью победами в ЛЧ и одним триумфом на чемпионате мира со сборной Бразилии, он без раздумий выбрал бы золото мундиаля.

"Это сложный вопрос, но я буду честен. Да, я бы обменял все трофеи Лиги чемпионов на один выигранный мундиаль", – приводит The Touchline слова Марсело.

🚨🗣️ Marcelo: "That question is difficult... But I'll be honest. Yes, I would trade them all." pic.twitter.com/meUOoCRwnX — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 9, 2026

Отметим, что сборная Бразилии не выигрывала чемпионат мира с 2002 года.

