"Реал" отказался от футболистки из-за скандального теста на определение пола

Мадридский "Реал" был близок к оформлению перехода нападающей китайского клуба "Шанхай Шенгли" Барбры Банды, сообщает "Чемпионат".

Однако испанский клуб остановил оформление трансфера из-за теста на определение пола, который 22-летняя спортсменка провалила в составе сборной Замбии. По этой причине Банда не смогла поехать на женский Кубок африканских наций.

В крови футболистки, которая также является капитаном сборной Замбии, было зафиксировано высокое количество тестостерона - больше, чем допускает КАН. Поэтому спортсменку отстранили от участия на турнире. Хотя Банда и знала о результатах тестирования, она продолжала готовиться к турниру вместе с национальной командой.

Впервые о Банде заговорили после Олимпийских игр-2020, когда Барбра оформила по хет-трику в ворота Нидерландов и Китая.

Ранее сообщалось, что три замбийские футболистки отказались выступать за сборную на женском КПАН из-за страха провалить тест на определение пола.