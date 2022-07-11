Футболистку отстранили после провала теста на определение пола

Футбольная ассоциация Замбии отреагировала на решение отстранить капитана женской национальной сборной Барбру Банду от участия в Кубке африканских наций. Причиной такого решения стал высокий уровень тестостерона в анализах крови девушки. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Наш президент Эндрю Каманга находится в Марокко и занимается этим вопросом со своими коллегами из Африканской конфедерации футбола. Дело Барбры - это единичный случай, но более широкая картина заключается в том, чтобы попытаться увидеть, как эти правила могут отразиться на всех, а не только на Замбии.

Эти правила могут повлиять на многих игроков, а футбол - это их средство к существованию. Я думаю, что правила КАФ намного строже, чем олимпийские", - приводит слова директора по связям с общественностью Футбольной ассоциации Замбии Сиднея Мунгалы ESPN.

Мунгала подтвердил, что ассоциации сообщили, что у 22-летней Банды и еще нескольких замбийских футболисток был зафиксирован повышенный уровень тестостерона после Олимпийских игр. Всем им был предложен курс подавления гормонов.

"Наши медики связались с игроками, и они не хотели идти по этому пути. Думаю, могло быть место побочным эффектам. Поскольку игроки не пошли по этому пути и выбрали свой вариант, то решение заключалось в том, что они не могут быть включены в окончательный список соревнований", - добавил Мунгала.