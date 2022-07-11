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Футболистки отказались играть за сборную из-за определения пола

Футболистки отказались играть за сборную из-за определения пола
©Фото из личных соцсетей

Три замбийские футболистки отказались выступать за национальную команду на женском Кубке Африки (CAF) из-за страха провалить тест на определение пола, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на BBC.

По информации источника, по этой причине на этот турнир в составе женской сборной Замбии было заявлено 22 футболистки вместо разрешенных регламентом 26 игроков.

Напомним, ранее капитан женской сборной Замбии Барбара Банда не была допущена до участия в Кубке Африки из-за аномальных анализов крови. У футболистки был выявлен чрезмерно высокий уровень тестостерона.

Также отмечалось "мужское" телосложение девушки. Ранее стало известно, что у ряда других футболисток сборной Замбии был зафиксирован повышенный уровень гормона после Олимпийских игр.

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Метки:
Замбия Футбол

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